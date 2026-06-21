В Подмосковье медведь вышел к людям

В подмосковных Луховицах Московской области крупный медведь вышел к людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

Хищник появился на обочине проезжей части, но за ограждение на дорогу не пошел. Агрессию животное не проявляло.

Ранее сообщалось, что количество медведей в лесах Московской области за последний год увеличилось почти в пять раз, с 15 до примерно 80 животных. Сейчас косолапые свободно гуляют по лесам региона, и в 2025 году были зарегистрированы два случая нападения на людей.

Кандидат биологических наук Павел Глазков посоветовал отправляющимся в лес «гулять как можно громче» — разговаривать, петь песни, включать музыку. По его словам, Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше. Тем не менее, при походах в лес стоит брать специальный перцовый баллон для отпугивания крупных животных или пиротехнический фальшфейер.