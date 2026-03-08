В Подмосковье на прогулке пропала компания из трех детей

Компания из трех детей пропала в районе подмосковного Звенигорода. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Последний раз 13-летнюю Алину А. и 12-летних Богдана С. и Ивана П. видели вечером 7 марта возле реки. На поиски отправились десятки волонтеров. Позднее был найден шарф одного из мальчиков.

Один из местных рыбаков рассказал, что видел тонущих детей, но не стал обращаться в экстренные службы. Он объяснил, что, по его словам, спасателям звонил другой очевидец. Мужчину доставили в полицию.

Поиски продолжаются.