В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

В Подмосковье специалисты приступили ко второму этапу борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Этот этап работ включает в себя повторную обработку уже ранее обработанных участков, для того, чтобы уничтожить новые всходы. Специалистами до начала осени будет обработано более 23,4 тысячи гектаров.

Первый этап длился с мая до середины июня, когда растение активно росло.

Кроме того, в минсельхозпроде отметили, что для борьбы с этим ядовитым сорняком в Подмосковье используют не только наземные методы, но и беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что Московская железная дорога задействовала роботов с ножами для борьбы с борщевиком, травой и мелкими кустарниками.