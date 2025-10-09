В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с агентством «Москва» сообщил, что в Московской области начался активный сезон сбора белого русского трюфеля.

Он отметил, что эти грибы растут в том числе в столице, в Подмосковье и Владимирской области. По словам биолога, трюфели появляются с начала августа, но собирать их можно до января — даже под снегом. Идеальными для этого местами эксперт назвал лесополосы в полях.

«Сейчас как раз октябрь, идеальное время для сбора белого русского трюфеля. (...) Единственное что — в ноябре снег может выпасть. Хотя с собаками и под снегом собирали, но собака нужна специально обученная», — пояснил Глазков. Как рассказал ученый, собаки лучше чувствуют аутентичный запах трюфеля ночью, когда прохладно.

«Хоть трюфели и растут с конца лета, но собирают их осенью и до января месяца. Белый русский трюфель может вылезать и наружу, то есть его можно прямо визуально искать», — резюмировал собеседник издания.

