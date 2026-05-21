В Подмосковье нашли необычный гриб размером с дыню

В подмосковном Красногорске нашли необычный гриб размером с дыню. Им оказался гигантский строчок, пишет ТАСС.

Неожиданную находку обнаружили в Опалиховском лесопарке недалеко от поваленных берез и старых пней. Диаметр шляпки гигантского гриба составил 40 сантиметров, а его плодовое тело внешне оказалось похоже на мозги или грецкий орех.

Данный вид гриба относится к роду сумчатых грибов семейства Дисциновые. Зачастую строчок путают с похожим по названию съедобным сморчком. При этом сам гриб строчок в сыром виде ядовит, хотя существует и мнение, что его можно употреблять в пищу в сушенном виде.

Ранее москвичам рассказали, какие грибы можно будет собирать уже в мае. В список попали вешенки итак называемые майские грибы.