Опубликовано 21 мая 2026, 11:571 мин.
В Подмосковье нашли необычный гриб размером с дыню
В Красногорске нашли гриб строчок размером с дыню.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
В подмосковном Красногорске нашли необычный гриб размером с дыню. Им оказался гигантский строчок, пишет ТАСС.
Неожиданную находку обнаружили в Опалиховском лесопарке недалеко от поваленных берез и старых пней. Диаметр шляпки гигантского гриба составил 40 сантиметров, а его плодовое тело внешне оказалось похоже на мозги или грецкий орех.
Данный вид гриба относится к роду сумчатых грибов семейства Дисциновые. Зачастую строчок путают с похожим по названию съедобным сморчком. При этом сам гриб строчок в сыром виде ядовит, хотя существует и мнение, что его можно употреблять в пищу в сушенном виде.
Ранее москвичам рассказали, какие грибы можно будет собирать уже в мае. В список попали вешенки итак называемые майские грибы.