Названы ранние грибы для сбора в мае в Подмосковье
В Подмосковье начался сезон ранних грибов. В мае в лесах можно встретить сразу несколько съедобных видов, сообщил «Москве 24» специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.
По его словам, в первую очередь речь идет о вешенках. Сейчас в лесах уже появляются и обыкновенные, хотя обычно они растут позже. В начале мая чаще встречается вешенка легочная. Эксперт отметил, что она не уступает по вкусу, но меньше по размеру и быстрее портится.
Искать такие грибы стоит на пнях и стволах ослабленных лиственных деревьев. Чаще всего это ива и осина.
Кроме того, в мае можно собирать майский гриб, который также называют грибом святого Георгия. Он отличается плотной ножкой и светлой шляпкой. «Самый же характерный признак, по которому его легко отличить, — сильный запах муки», — пояснил Дьяков.
Специалист добавил, что сезон только начинается. Грибникам стоит внимательно выбирать места и не торопиться со сбором.
