В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Желтый погодный уровень объявили на ближайшие сутки в Подмосковье из-за риска пожаров, рассказали в Гидрометцентре РФ, пишет ТАСС.
Как отметили метеорологи, местами пожарная опасность может достигать четвертого класса. «В период до 03:00 по московскому времени понедельника, 25 мая, в Подмосковье действует желтый метеорологический уровень, связанный с высокой пожарной опасностью», — подчеркнули они.
В Гидрометцентре добавили, что в течение дня столбики термометров в столице должны подняться до 23-25 градусов тепла, по Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов. Синоптики предупредили о западном ветре со скоростью 6-11 метров в секунду. По их словам, местами не исключен небольшой кратковременный дождь.
Как указали специалисты, в ночь на понедельник воздух прогреется в столице от 13 до 15 градусов, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов.
