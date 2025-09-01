В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов

В Подмосковье с 1 сентября запрещена продажа спиртного в магазинах во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Получить лицензию на продажу алкогольных напитков смогут магазины, вход которых находится со стороны улицы, не дальше 30 метров от края дороги. При этом если у торговой точки уже есть лицензия, то владельцам позволят продолжить продажу спиртного до окончания ее срока. Ограничения не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.

Кроме того, ресторанам и кафе, которые расположены в многоквартирных домах, запрещено продавать алкогольные напитки с 23:00 и до 8:00.

Ранее сообщалось, что количество москвичей, которые употребляют алкоголь, за последний год снизилось с 51 до 42 процентов. Меньше всего алкогольные напитки употребляют в Махачкале (19 процентов), Астрахани (25 процентов) и Иркутске (27 процентов).