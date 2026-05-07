В Подмосковье отремонтируют более 90 километров дорог к памятникам

В Подмосковье отремонтируют около 90 километров дорог, ведущих к памятникам и мемориалам. Всего в порядок приведут более 30 участков дорог, рассказали в пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Каждый год в плане ремонта у нас есть региональные дороги, которые ведут к памятникам, мемориалам, аллеям славы, братским могилам — в этом году специалисты "Мосавтодора" обновят более 90 километров покрытия на подъездах к памятным местам. Сейчас работы ведутся на трех таких дорогах в Жуковском, Клину и Серпухове», — сообщил глава ведомства Марат Сибатулин.

В Жуковском будет отремонтировано Туполевское шоссе. Специалисты поменяют около 3,5 километра покрытия на участке, ведущем к памятнику сверхзвуковому пассажирскому самолёту Ту-144. В Клину отремонтируют 17 километров дороги «М-10 "Россия" — Зубово — МБК», неподалеку от которой располагается Мемориал Великой Отечественной войне.

