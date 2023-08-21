В Подмосковье подросток попал под грузовой поезд

Подросток умер в подмосковной больнице после попадания под грузовой поезд, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По информации ведомства, 20 августа на железнодорожных путях на 154 километре станции «Шаховская» Московской железной дороги грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2006 года рождения. Он был доставлен в больницу, но спасти подростка не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее зацепера ударило током на крыше московской электрички.