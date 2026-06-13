Опубликовано 13 июня 2026, 19:101 мин.
В Подмосковье при столкновении грузовика и маршрутки пострадали более 20 человек
В Одинцово два человека погибли при столкновении грузовика и маршрутки.
Фото: Telegram-канал Подмосковной полиции
В подмосковном Одинцово столкнулись грузовик и пассажирская маршрутка, в аварии погибли два человека, 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, из-за чего та опрокинулась на бок.
Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Одинцовская городская прокуратура взяла расследование на контроль.
Ранее, 5 июня, в Подмосковье на трассе произошло ДТП, в результате которого пострадала фельдшер скорой помощи.