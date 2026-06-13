В Подмосковье при столкновении грузовика и маршрутки пострадали более 20 человек

В подмосковном Одинцово столкнулись грузовик и пассажирская маршрутка, в аварии погибли два человека, 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, из-за чего та опрокинулась на бок.

Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Одинцовская городская прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее, 5 июня, в Подмосковье на трассе произошло ДТП, в результате которого пострадала фельдшер скорой помощи.