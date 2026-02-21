В Подмосковье при тушении пожара спасли десять кошек

При тушении пожара в подмосковных Химках огнеборцы спасли породистых кошек. Об этом пишет ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Возгорание случилось в жилом доме микрорайона Сходня. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала животных редких пород — каракалов и бенгальских кошек.

«Спасибо от усатых-полосатых! Огнеборцы при тушении пожара спасли десять породистых кошек», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Химках частный квадрокоптер разбил окно квартиры на 15-м этаже многоэтажного дома. Аппарат DJI Mavic 3 не нес на себе взрывчатки. В результате случившегося никто не пострадал.