Город
Опубликовано 21 февраля 2026, 03:24
1 мин.

В Подмосковье при тушении пожара спасли десять кошек

В подмосковных Химках при тушении пожара спасли десять кошек.
В Подмосковье при тушении пожара спасли десять кошек
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

При тушении пожара в подмосковных Химках огнеборцы спасли породистых кошек. Об этом пишет ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Возгорание случилось в жилом доме микрорайона Сходня. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала животных редких пород — каракалов и бенгальских кошек.

«Спасибо от усатых-полосатых! Огнеборцы при тушении пожара спасли десять породистых кошек», — говорится в публикации. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Химках частный квадрокоптер разбил окно квартиры на 15-м этаже многоэтажного дома. Аппарат DJI Mavic 3 не нес на себе взрывчатки. В результате случившегося никто не пострадал.