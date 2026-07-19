В Подмосковье расследуют незаконные археологические раскопки

В Подмосковье расследуется дело о незаконных археологических раскопках, доклад будет представлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следователи изучают сообщение «о разграблении археологического наследия селища Николо-Гнилушинского Московской области с использованием тяжeлой техники», прозвучавшее в одной из программ на федеральном канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 243.2 УК РФ («Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания»).

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело о незаконной деятельности косметолога в Москве. Речь идет о женщине, которая без медицинского образования продолжает осуществлять незаконную практику, несмотря на то, что уже был причинен вред здоровью клиентов.