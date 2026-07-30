В Подмосковье собака помогла волонтерам найти тело убитой хозяйки

В Одинцовском городском округе собака помогла волонтерам обнаружить тело убитой хозяйки. Об этом сообщают «Известия».

17 июля женщина вышла на прогулку со своим спаниелем и пропала. Спустя две недели волонтеры увидели испуганную собаку рядом с одним из сараев в лесополосе, после чего вышли к полю, где нашли сумку с телом пропавшей.

По данным источника издания, в день исчезновения россиянка была вместе со своим сожителем. Ее родственники обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области пропала 13-летняя девочка. Она должна была сразу вернуться домой в СНТ «Биоприбор» недалеко от города Пущино, но так и не пришла. Ребенка искали сотрудники полиции, кинологи и волонтеры.