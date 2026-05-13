Подмосковные росгвардейцы перекрыли дорогу ради утят

В Подмосковье сотрудники Росгвардии перекрыли оживленную трассу, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале силовиков.

Находясь на патрулировании в районе Можайского шоссе, бойцы заметили, как утка с птенцами пытается перейти дорогу. Росгвардейцы включили проблесковый маячок на своей машине и остановили движение. Они сопровождали птиц, пока те не оказались в безопасности.

