13 мая 2026
Подмосковные росгвардейцы перекрыли дорогу ради утят
В Подмосковье росгвардейцы перекрыли Можайское шоссе ради утиной семьи.
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
В Подмосковье сотрудники Росгвардии перекрыли оживленную трассу, чтобы помочь утиной семье перейти дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале силовиков.
Находясь на патрулировании в районе Можайского шоссе, бойцы заметили, как утка с птенцами пытается перейти дорогу. Росгвардейцы включили проблесковый маячок на своей машине и остановили движение. Они сопровождали птиц, пока те не оказались в безопасности.
