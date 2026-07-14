В Подмосковье стали популярными услуги шашлычников

В июне в Московской области почти втрое вырос спрос на услуги шашлычников и выездных поваров. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

«Наиболее выраженную динамику показал сегмент полного делегирования приготовления шашлыка — от закупки и мариновки мяса до жарки. Спрос на услуги шашлычников и выездных поваров в июне вырос почти втрое год к году. Средняя стоимость услуги в Московской области составляет 5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в июне на 32 процента в годовом выражении вырос спрос на аренду зон отдыха, оборудованных мангалами, скамейками и столами. При этом средняя стоимость аренды площадок и беседок в Подмосковье — около шести тысяч рублей. В некоторых случаях в стоимость включаются угли и розжиг.

Ранее врачи назвали главные угрозы для детей в Подмосковье. К ним относятся ядовитые ягоды и цветы. По данным Министерства здравоохранения Московской области, в регионе встречаются ландыш, белладонна, волчеягодник, вороний глаз и вех ядовитый. Их плоды могут показаться ребенку привлекательными, однако содержат токсины, способные вызвать тяжелое отравление.