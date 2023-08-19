В Подмосковье таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Таксист спас подмосковную 84-летнюю пенсионерку от действующих по старой схеме мошенников, сообщает «МВД Медиа».

Пенсионерка ехала на такси из Серпухова в Чехов. В дороге водитель услышал ее телефонный разговор с незнакомцами. Женщину убеждали снять 300 тысяч рублей со своего счета и перевести их якобы на безопасный счет. Они запугивали ее тем, что деньги пытаются похитить.

Жительница Подмосковья послушала аферистов и сняла деньги, но таксист заподозрил обман и убедил ее обратиться в полицию.

Ранее москвичка продала квартиру после общения с мошенниками.