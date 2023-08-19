02:22, 19 августа 2023
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В Подмосковье таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Таксист спас подмосковную пенсионерку от действующих по старой схеме мошенников.
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube
Таксист спас подмосковную 84-летнюю пенсионерку от действующих по старой схеме мошенников, сообщает «МВД Медиа».
Пенсионерка ехала на такси из Серпухова в Чехов. В дороге водитель услышал ее телефонный разговор с незнакомцами. Женщину убеждали снять 300 тысяч рублей со своего счета и перевести их якобы на безопасный счет. Они запугивали ее тем, что деньги пытаются похитить.
Жительница Подмосковья послушала аферистов и сняла деньги, но таксист заподозрил обман и убедил ее обратиться в полицию.
Ранее москвичка продала квартиру после общения с мошенниками.