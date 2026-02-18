В Подмосковье у женщины случился инсульт во время родов близнецов

В Московской области у женщины случился инсульт во время родов близнецов, ее и детей удалось спасти. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» в Telegram-канале.

Пациентка поступила в родильный стационар Московского областного центра охраны материнства и детства. Состояние женщины резко ухудшилось, у нее начались судороги, случилась потеря сознания. В больнице провели операцию кесарева сечения, однако как только появился первый ребенок, у роженицы случился еще один приступ судорог с потерей сознания и инсульт.

Пока одна группа врачей завершала операцию, извлекая второго ребенка, другая группа боролась за жизнь матери. Отмечается, что врачам удалось спасти и женщину, и детей.

Ранее в Москве сотрудница офиса, не знавшая о своей беременности, неожиданно для себя родила в туалете. Женщина находилась в шоке и около полутора часа никого не пускала к себе в кабинку.