В Подмосковье упал военный самолет

В Московской области потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По его данным, воздушное судно упало в районе Москвы-реки в Одинцовском районе региона. Это произошло в безлюдной местности, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны уточнили, что речь идет об учебно-боевом самолете, который потерпел крушение при выполнении взлета. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее стало известно, что на подмосковной базе отдыха «Троицкое» произошел взрыв.