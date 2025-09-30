В Подмосковье успешно прооперировали молодого человека с необычным ранением

В Ступинскую больницу поступил молодой человек с необычным ранением — стрелой в грудной клетке. Инцидент случился в парке, где парень вместе с девушкой занимался стрельбой из спортивного лука. Стрела рикошетом от дерева попала ему прямо в грудь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Отмечается, что стрела прошла между ключицей и первым ребром пациента, пробив верхушку легкого на глубину примерно шести сантиметров. Врач-хирург Ступинской больницы Тимур Колесников рассказал, что если бы стрела задела подключичную артерию или вену, это привело бы к критическому кровотечению, и спасти молодого человека бы не удалось. Хирурги успешно удалили инородное тело.

Сейчас пациент находится в хирургическом отделении в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Ранее москвичка попала в больницу с веткой в глазу после прогулки. Женщина рассказала, что гуляла в лесу и случайно наткнулась на ветку дерева. Врачи больницы №15 имени Филатова оказали россиянке помощь и оперативно удалили инородный предмет.