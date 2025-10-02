В Подмосковье вновь зафиксировали заморозки

Температура в Подмосковье за несколько часов до полуночи опустилась ниже нуля. Заморозки в регионе отмечаются уже третий вечер подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Метеостанция поселка Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья, уже фиксирует температуру воздуха в минус 0,4 градуса», — рассказали в Гидрометцентре. Прошлой ночью на этой метеостанции температура опускалась до 4,3 градуса ниже 0, а еще ночью ранее столбики термометров показывали минус 6 градусов.

В Москве же температура пока держится на положительных значения. Так, на метеостанции на территории ВДНХ она составляла 7,3 градуса, в центре столицы — 10,1 градуса выше 0.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности.