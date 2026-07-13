В Подмосковье водитель BMW сливал топливо из автомобилей каршеринга и угодил в тюрьму

Житель Подмосковья получил тюремный срок из-за кражи топлива из каршеринговых машин и вождения в в нетрезвом виде. Об этом сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Отмечается, что летом 2025 года мужчина дважды сливал бензин из автомобилей каршеринга. Всего он похитил 98 литров топлива, которым затем заправил свой автомобиль. Ущерб двум компаниям превысил пять тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что после привлечения к административной ответственности за пьяное вождение мужчина не сделал выводов. С ноября 2025 по январь 2026 года он трижды садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях его останавливали сотрудники полиции на территории городского округа Домодедово.

Домодедовский городской суд признал мужчину виновным по статьям о краже и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также жителя Подмосковья лишили права управлять транспортом в течение трех лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащий ему автомобиль BMW в доход государства.

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