В Подмосковье врачи спасли подростка с разрывом аорты после ДТП

В Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля врачи смогли спасти подростка с разрывом аорты, главной артерии человеческого организма, после жесткого ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

12-летнюю девочку экстренно доставили в больницу бригадой скорой помощи. Незадолго до этого она попала в аварию вместе с матерью. Машина попала в большую яму и съехала с трассы.

У девочки из-за резкого торможения оказалась сломана нога, также произошел разрыв аорты. У нее началось массивное кровотечение и развился гемоторакс — опасное для жизни состояние, при котором кровь скапливается в плевральной полости, сдавливая легкое.

Медики в Центре имени Л.М. Рошаля не упустили время, необходимое для спасения подростка. Пациентке быстро подтвердили диагноз и провели стентирование аорты.

«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы добрались до травмированного участка и установили два специальных стент-графта, которые перекрыли место разрыва и восстановили кровоток», – рассказал врач Михаил Комиссаров. Он отметил, что легкое пациентки очистили. В остальном для борьбы с массивной кровопотерей специалисты использовали аппарат, который очищал и возвращал пациентке ее же кровь.

