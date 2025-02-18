В Подмосковье задержали двух поджигателей электричек

В Подмосковье полиция задержала двух поджигателей электричек. Об этом пишет ТАСС.

Подозреваемые поджигали транспортные средства в подмосковных городах Лобня и Дмитров в декабре 2024 года. В результате инцидентов никто не пострадал. Отмечается, что за совершение поджогов им было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что группа подростков избила пассажира электрички на станции «Москва-Рязанская». Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Личности нарушителей оперативно установили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.