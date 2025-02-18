Опубликовано 18 февраля 2025, 04:491 мин.
В Подмосковье задержали двух поджигателей электричек
В Подмосковье полиция задержала двух поджигателей электричек.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В Подмосковье полиция задержала двух поджигателей электричек. Об этом пишет ТАСС.
Подозреваемые поджигали транспортные средства в подмосковных городах Лобня и Дмитров в декабре 2024 года. В результате инцидентов никто не пострадал. Отмечается, что за совершение поджогов им было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что группа подростков избила пассажира электрички на станции «Москва-Рязанская». Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Личности нарушителей оперативно установили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.