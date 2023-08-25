В Подмосковье зафиксировали нашествие крупных пауков-ос

Жители как минимум шести подмосковных городов пожаловались на нашествие крупных пауков-ос, сообщила пресс-служба регионального Министерства экологии и природопользования.

Сообщается, что за прошедшее лето от жителей поступило много сообщений о появлении больших желтых пауков-ос, названных так из-за своей окраски. Обычное членистоногие обитает на юге страны, поэтому их появление в Подмосковье нетипично.

Пауков уже успели заметить в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Энтомологи предупреждают, что обитающие в Подмосковье насекомые не опасны, но их укус может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее москвичи записали на видео нашествие летающих муравьев.