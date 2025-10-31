В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

В подмосковном Красногорске догхантеры отравили десятки собак, двое животных не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Больше всего инцидентов произошло в Путилково. В ветеринарные клиники поступило несколько десятков собак с одинаковыми симптомами отравления. Предположительно, догхантеры используют изониазид — препарат для лечения туберкулеза у людей.

«Ветеринар Екатерина Чистова объяснила, что это вещество блокирует метаболизм витамина B6, что приводит к поражению ЦНС у собак. Если быстро не обратиться к врачу, животное погибнет», — пишет канал.

Местные жители ищут отравителей, а хозяев собак призывают быть внимательными и выгуливать животных в намордниках.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что к ним обратилась женщина, рассказавшая, что от разбросанных неизвестных веществ погибла собака. Проводится проверка.

Ранее в подмосковном Подольске мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома.