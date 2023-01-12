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22:33, 12 января 2023
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Мужчина погиб при пожаре в подмосковной деревне

Мужчина погиб при пожаре в подмосковной деревне
Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

По факту гибели мужчины при пожаре в деревне Карпово организована доследственная проверка, сообщает в четверг, 12 декабря, Главное следственное управление СК России по Московской области.

«По результатам осмотра следователи назначили экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, пожар произошел в частном деревянно-брусовом доме. В огне погиб его 37-летний хозяин. Его жена и ребенок госпитализированы с 10 процентами ожогов кожи. Двое других детей не пострадали.

Ранее сообщалось о гибели в пожаре в подмосковном Егорьевске женщины и ее 5-летнего сына.

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