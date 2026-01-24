В подмосковном Раменском появилась «экособака»

В подмосковном Раменском заметили «экособаку» — животное самостоятельно подбирает пластиковые бутылки и относит их в урну. Местная жительница обучила бельгийскую овчарку по кличке Кинг навыкам сортировки мусора. Видео публикует «Подмосковье №1».

По словам хозяйки, пес по команде подбирает брошенные пластиковые бутылки и пакеты и относит их к ближайшей урне, при этом четко различая, какие предметы являются мусором.

Как поделилась владелица, таким образом они с питомцем пытаются компенсировать небрежность горожан и вносят свой вклад в порядок и экологию. «Мы ходим, и некоторые предметы я обозначаю как мусор, и он этот мусор сразу же выкидывает. Естественно, предметы, которые я не обозначаю как мусор, трогать нельзя, и он их не трогает. Он всякую гадость с земли не подбирает. Но какие-то мелочи: пакетики, бутылки — мы без проблем выкидываем», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что Йоркширский терьер по кличке Себастьян стал абсолютным рекордсменом продолжительности жизни среди собак такой породы в Москве. Питомец отпраздновал 17 лет и 5 месяцев.