В Подольске загорелась больница

В Подольске произошел пожар в здании больницы на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре на втором этаже медицинского учреждения поступило вечером 8 августа, на место оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

К 22:06 открытое горение удалось ликвидировать.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России три человека и одна машина.

Ранее произошел пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке в Москве, которое было признано объектом культурного наследия федерального значения в 1995 году.