Названа оптимальная продолжительность купания в проруби

Оптимальную продолжительность купания в проруби назвали в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

«Находиться в проруби можно до двух минут, а тем, кто окунается впервые, — не более 20-30 секунд. Не рекомендуется нырять с головой, а в воду надо заходить аккуратно и приседать, полностью в нее погрузившись», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что перед окунанием нужно разогреть мышцы, раздеваться постепенно, а разуваться в последнюю очередь. Нельзя растираться снегом, поскольку это может привести к переохлаждению.

В Депздраве отметили, что людям с гипертонией, эпилепсией, сахарным диабетом, ревматизмом, болезнями мочевыделительной системы, почечной недостаточностью, любыми острыми, хроническими и простудными заболеваниями запрещено купаться в проруби. Это связано с рисками: возможны сердечно-сосудистые осложнения, в том числе инфаркт, остановка дыхания, скачки давления. У беременных окунание в ледяную воду может вызвать преждевременные роды.

Ранее в МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году. Оттепели конца прошлого года и первой декады января привели к тому, что на некоторых реках и озерах лед полностью разрушился.