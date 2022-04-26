В районе московской «золотой мили» обнаружили деревянный особняк с колоннами. Об истории дома по адресу Остоженка, 37/7 рассказал портал mos.ru.

Сообщается, что первые упоминания о застройке этого участка датируются концом XVIII века. Сменив несколько владельцев, усадьба сгорела в московском пожаре 1812 года. А спустя шесть лет на ее месте появилось другое здание.

«Сенатский секретарь Федоров построил деревянный ампирный особняк с антресолью со стороны двора, подвалом и шестиколонным портиком. Колонны были выполнены с типичными для архитектуры тех лет ионическими капителями с лепными грифонами. Портик завершался классическим треугольным фронтоном», — говорится в материале.

В 1840 году в доме поселилась мать писателя Ивана Сергеевича Тургенева, а затем в нем стал жить и сам классик русской литературы. Там родились замыслы рассказа «Бежин луг», поэм «Андрей» и «Разговор».

В 2007 году Правительство Москвы приняло решение создать в старинном здании Музей И.С. Тургенева. Были проделаны обширные работы по восстановлению убранства после множественных перестроек. Изменения касались в том числе интерьеров. В начале прошлого века дом и вовсе был переделан под коммунальные квартиры.

Ранее была раскрыта история постройки музея-терема в Москве.