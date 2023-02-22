Московских школьников пригласили попробовать себя в роли машиниста метро, рассказывает столичный Дептранс.

«В Центре профориентации Корпоративного университета можно попробовать себя в роли машиниста, дежурного по станции или диспетчера — здесь каждый школьник узнает, какая из 200 профессий в сфере транспорта подойдет ему лучше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что профориентацию могут пройти ученики с седьмого класса. Так, с начала года центр посетили уже более 15 тысяч человек. Ребята знакомятся с историей метро, рассматривают архивные фотографии, исторические униформы и раритетные проездные билеты, а самое главное — могут прокатиться на интерактивных тренажерах машиниста.

Ранее Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро.