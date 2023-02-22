Город
18:33, 22 февраля 2023
1 мин.

Московских школьников пригласили попробовать себя в роли машиниста метро

Московских школьников пригласили попробовать себя в роли машиниста метро
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московских школьников пригласили попробовать себя в роли машиниста метро, рассказывает столичный Дептранс.

«В Центре профориентации Корпоративного университета можно попробовать себя в роли машиниста, дежурного по станции или диспетчера — здесь каждый школьник узнает, какая из 200 профессий в сфере транспорта подойдет ему лучше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что профориентацию могут пройти ученики с седьмого класса. Так, с начала года центр посетили уже более 15 тысяч человек. Ребята знакомятся с историей метро, рассматривают архивные фотографии, исторические униформы и раритетные проездные билеты, а самое главное — могут прокатиться на интерактивных тренажерах машиниста.

Ранее Собянин назвал самые популярные профессии в столичном метро.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.