В Роспотребнадзоре назвали правила выбора яблок

Основные правила выбора яблок были названы в Telegram-канале Роспотребнадзора. Специалисты ведомства посоветовали приобретать плоды без коричневых точек, пятен и вмятин.

Эксперты также посоветовали не брать подгнившие яблоки, так как в них может накапливаться токсин инулин, который негативно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.

При выборе плодов в магазине необходимо обращать внимание на упаковку. На ней должна быть информация о наименовании производителя, стране происхождения, даты сбора урожая и упаковки, а также срок годности и условия хранения.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали после покупки тщательно мыть яблоки в горячей воде, так как производители в целях сохранения продукции покрывают их воском или специальным средством.

Эксперты добавили, что из-за содержащегося в яблоках этилена, хранить их нужно отдельно от других фруктов и овощей, так как это органическое соединение может вызвать порчу продуктов.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору арбузов и дынь.