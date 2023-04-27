В России запустили рекламную кампанию в поддержку книг и чтения

Социальную рекламную кампанию «У страниц нет границ» в поддержку книг и чтения запустил при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский книжный союз, рассказали «Мосленте» в пресс-службе организации. О старте кампании заявили на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Отечественный книжный рынок столкнулся с беспрецедентными вызовами. Среди них — дефицит бумаги и рост себестоимости производства на 30 процентов, уход ряда западных правообладателей, падение покупательского спроса и снижение тиражей. В итоге 2022 год показал снижение объема книжного рынка, а россияне стали меньше читать», — пояснили организаторы.

Кампания была запущена во избежание снижения интеллектуального уровня жителей страны. Она пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Главная ее задача — напомнить россиянам, что чтение книг — это лучшая возможность получить знания, достоверные сведения и интересно провести свободное время.

Цель кампании — вовлечь в чтение как можно более широкую аудиторию, повысить долю читающих россиян и активность чтения, напомнить о книге как источнике информации и досуга.

«Сегодня, как никогда, важно вовлекать в процесс чтения все поколения. Тем более, что, несмотря на все вызовы времени, конкуренцию с социальными сетями, компьютерными играми, сериалами, кино и телевидением, книжная индустрия продолжает развиваться, обеспечивая доступность книги в разных форматах: на цифровых платформах для чтения и в электронных библиотеках, что позволяет в один клик получить доступ к тысячам книг», — подчеркнул директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

Первым этапом реализации проекта стал запуск рекламы в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Саратовской областях, республике Северная Осетия — Алания, республике Татарстан, республике Карелия, ХМАО, ЯНАО, Хабаровском крае. Сейчас социальный видеоролик режиссера Виктора Дерра, размещается на основных телеканалах страны.

До конца года планируется проведение поддерживающих мероприятий в СМИ и социальных сетях с хештегами #устраницнетграниц и #скнигойнетграниц, а также вовлечение в коммуникацию лидеров мнений.

Ранее москвичи назвали количество прочитываемых в год книг. Почти половина опрошенных горожан признались в прочтении более 20 книг.