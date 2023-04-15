Москвичи назвали количество прочитываемых в год книг

Количество прочитываемых в год книг назвали жители Москвы в опросе «Мосленты». Почти половина горожан (46 процентов) признались, что в год читают более 20 книг.

Еще 20 процентов респондентов отметили, что читают около десяти книг в год. 13 процентов выбрали вариант «Читаю 5-10 книг в год», еще 14 процентов проголосовали за «Читаю не более пяти книг в год». Семь процентов участников опроса отметили, что не читают книги.

Ранее была названа самая популярная писательница в России. По данным «Литрес», это Дина Рубина. На втором и третьем местах оказались Гузель Яхина и Наринэ Абгарян.