Москва при мэре Сергее Собянине не просто преобразилась, но и начала задавать стандарты для других городов. Такое мнение выразили представители городских администраций из Сербии и Италии, комментируя 15-летнюю годовщину нахождения Собянина в должности. Их слова передает РИА Новости.

«Я лично воодушевлен, насколько далеко Москва продвинулась в цифровизации. Приложения, например, когда можете проверить, есть ли свободное место для парковки. Это прямо в интересах жителей города, и этого у нас нет. Мы это должны сделать в первую очередь», — заявил член Городского веча Белграда Милян Дамьянович. Он также обратил внимание на активную реконструкцию улиц и бульваров в столице.

Мэр итальянского города Гориция Родолфо Дзиберна, в свою очередь, заявил, что градоначальники оцениваются по тому, что они сделали во благо города, которым управляют, и его жителей. По рассказам же москвичей, отметил итальянец, за годы правление Собянина в российской столице было достигнуто многое.

Ранее сообщалось, что Москва потратит на транспорт в 2026 году больше триллиона рублей. Мэр города назвал в числе проектов строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, а также южного участка Троицкой линии и других новых станций метрополитена.