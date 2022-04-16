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В сети появились снимки снесенного в Подмосковье «Макдоналдса»

В сети появились снимки снесенного в Подмосковье «Макдоналдса»
Фото: страница «Толстые собаки и цитаты о любви» во «Люберцы Life»

Фотографии снесенного в подмосковных Люберцах «Макдоналдса» появились в сети. Снимки опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

На фотографиях изображены руины, оставшиеся от здания, в котором ранее располагался ресторан быстрого питания. На фасаде строения видны очертания буквы «M».

Некоторые юзеры подумали, что здание снесли после того, как представители сети заявили о приостановке работы в России. Однако в комментариях им объяснили, что это произошло из-за строительства эстакады.

«Десять лет как там планировали дорогу расширять, его бы снесли в любом случае», «"Макдоналдс" решено было снести давно — он мешает возведению эстакады», «Данное заведение просто перенесут, если компания вернется. В данном месте здание мешает строительству», — написали комментаторы.

Ранее очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве попала на видео.

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