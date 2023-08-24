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23:23, 24 августа 2023
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В столичном пруду обнаружили массовую гибель рыбы

Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в Алтуфьевском пруду.

В столичном пруду обнаружили массовую гибель рыбы
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

О начатой проверке из-за массовой гибели рыбы в Алтуфьевском пруду в районе Лианозово сообщила столичная прокуратура.

Специалисты уже взяли пробу воды и осмотрели места возможных источников негативного воздействия.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

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