В столичном пруду обнаружили массовую гибель рыбы

О начатой проверке из-за массовой гибели рыбы в Алтуфьевском пруду в районе Лианозово сообщила столичная прокуратура.

Специалисты уже взяли пробу воды и осмотрели места возможных источников негативного воздействия.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

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