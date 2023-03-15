Москвичи бросились снимать жилье в Таиланде

Спрос на аренду жилья в Таиланде вырос у москвичей почти вдвое, сообщили «Ленте.ру» эксперты портала Thailand-Real.Estate.

Как заявили специалисты, жители столицы активно заинтересовались съемом недвижимости в курортной стране. За первые два месяца 2023 года соответствующих сделок зафиксировано почти вдвое больше, чем в то же время в прошлом году, — на 99,92 процента.

Если сравнивать с данными 2021 года, москвичи стали прибегать к аренде недвижимости на курорте на 234,11 процента чаще.

Ранее сообщалось, что в Москве резко выросло число арендных квартир.