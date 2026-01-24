В Татьянин день студенты смогут бесплатно покататься на катках Москвы

Студенты вузов и колледжей 25 января смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы, об этом пишет ТАСС со ссылкой на АНО «Развитие парков».

Как отметили в ведомстве, студенты очной формы обучения смогут покататься на катках в 12 парках.

Бесплатный вход при предъявлении студенческого билета будет доступен посетителям парка 50-летия Октября, Парка Горького, усадьбы Воронцово, парка «Красная Пресня», музея-заповедника «Коломенское», сада имени Баумана, ландшафтного парка «Митино», а также парка имени Лужкова, парка «Кузьминки», «Ходынское поле», «Сокольники» и сада «Эрмитаж».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве погода в выходные будет нестабильной.