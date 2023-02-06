12:39, 06 февраля 2023
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Пассажиры московского метро оказались заблокированы в тоннеле на полчаса
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Поезд на Арбатско-Покровской линии столичного метро застрял в тоннеле на полчаса. Обстановка в вагоне, который оказался заблокирован под землей, попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
На кадрах видно, что пассажиры спокойно сидят на местах: кто-то дремлет, большинство заняты своими гаджетами. «Стоим между [станциями] "Семеновской" и "Партизанской" минут 25», — сообщили «Осторожно, Москва» очевидцы.
По данным Дептранса, на ветке остановилось движение поездов от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры. Позже движение восстановили.
Ранее на видео попала потасовка в московском метро. Мужчины вступили в конфликт из-за женщин и детей, вынужденных стоять в вагоне.