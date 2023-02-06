Пассажиры московского метро оказались заблокированы в тоннеле на полчаса

На кадрах видно, что пассажиры спокойно сидят на местах: кто-то дремлет, большинство заняты своими гаджетами. «Стоим между [станциями] "Семеновской" и "Партизанской" минут 25», — сообщили «Осторожно, Москва» очевидцы.

По данным Дептранса, на ветке остановилось движение поездов от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры. Позже движение восстановили.

Ранее на видео попала потасовка в московском метро. Мужчины вступили в конфликт из-за женщин и детей, вынужденных стоять в вагоне.