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20:32, 17 февраля 2023
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Москвичам перечислили открытые вакансии для начинающих и опытных специалистов

Москвичам перечислили открытые вакансии для начинающих и опытных специалистов
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Открытые вакансии для начинающих и опытных специалистов перечислил москвичам на официальном сайте мэра Москвы директор столичной службы занятости Андрей Тарасов. Он отметил, что 21-22 февраля в центре занятости населения «Моя работа» пройдут открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города.

Для начинающих специалистов открыты вакансии укладчиков-упаковщиков, испытателей деталей и приборов, слесарей-сборщиков. Кандидаты с опытом работы от года будут проходить собеседования на позиции монтажников, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов автоматической линии.

Кроме того, на работу в одно из крупных столичных производств ищут программистов, специалистов по нормативно-справочной информации, инженеров-электронщиков, гальваников, мастеров участка систем вентиляции и кондиционирования, слесарей-ремонтников, топологов и электроэрозионистов.

Ранее были перечислены вакансии для москвичей без опыта работы. Заработная плата на предлагаемых позициях достигает 100 тысяч рублей.

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