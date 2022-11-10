Названа самая высокооплачиваемая вакансия для студентов в Москве

Самую высокооплачиваемую вакансию для подработки студентам назвали аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Зарплату от 200 до 300 тысяч рублей в месяц готовы предложить гувернеру со знанием английского языка, сообщает ТАСС.

«Также студентам предлагают устроиться на должность программиста в частной школе с доходом до 80 тысяч рублей, а водителю-курьеру в Москве готовы платить до 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Самой высокооплачиваемой вакансией для студентов в Санкт-Петербурге назван контент-менеджер с доходом до 150 тысяч рублей. Заработную плату от 55 до 120 тысяч рублей предлагают курьерам. В Краснодаре учащимся вузов предлагают работу менеджера по продажам в агентство недвижимости с ежемесячным доходом от 70 до 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в среднем москвичи вне зависимости от профессии хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей.