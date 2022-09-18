Россиянам рассказали об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 россиянам рассказал терапевт-пульмонолог Олег Абакумов, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач рассказал, что вакцинироваться одновременно от гриппа и COVID-19 можно. Минздрав России после проведенных клинических испытаний дал на это добро и даже внес изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V», уточнил он.

«При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа подставляйте под укол разные части тела, например, левое и правое плечи», — посоветовал Абакумов.

Ранее в Москве было выявлено максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени.