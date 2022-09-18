Город
01:38, 18 сентября 2022
1 мин.

Россиянам рассказали об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Россиянам рассказали об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Фото: Ed Us / Unsplash

Об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 россиянам рассказал терапевт-пульмонолог Олег Абакумов, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач рассказал, что вакцинироваться одновременно от гриппа и COVID-19 можно. Минздрав России после проведенных клинических испытаний дал на это добро и даже внес изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V», уточнил он.

«При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа подставляйте под укол разные части тела, например, левое и правое плечи», — посоветовал Абакумов.

Ранее в Москве было выявлено максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.