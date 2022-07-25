Вандал осквернил памятник в честь обороны Москвы

В Подмосковье разыскивают вандала, осквернившего памятник в честь обороны Москвы, сообщает на сайте Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, в деревне Нефедьево Красногорского городского округа неустановленное лицо, используя аэрозольный баллончик, осквернило памятник "Рубеж обороны города Москвы 1941 года", а также повредило установленные возле памятника венки», — говорится в сообщении.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), личность вандала устанавливается.

Ранее в Подмосковье вандал сжег в Вечном огне венок с постамента. После этого туда же он отправил элемент конструкции памятника.