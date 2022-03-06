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Вандалы сломали деревянные кресты в Подмосковье

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Вандалы сломали деревянные кресты в Подмосковье
Кадр: телеграм-канал «МК: срочные новости»

Вандалы сломали два деревянных креста в подмосковном Фряново. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что пострадали кресты возле памятника героям ВОВ и при въезде в поселок. «Это просто свинство, если говорить совсем откровенно», — написал автор поста.

Подписчики канала точку зрения автора поддержали, предложив разыскать и наказать виновников. Один из пользователей отметил, что в наши дни надежнее устанавливать кресты из пластика.

Ранее вандалы отбили голову памятнику советскому солдату в Подмосковье.

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