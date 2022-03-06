Вандалы сломали деревянные кресты в Подмосковье

Вандалы сломали два деревянных креста в подмосковном Фряново. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что пострадали кресты возле памятника героям ВОВ и при въезде в поселок. «Это просто свинство, если говорить совсем откровенно», — написал автор поста.