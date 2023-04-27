Раскрыты самые частые варианты автоподстав

Самые частые варианты автоподстав раскрыли в ходе опроса россиян «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервис по проверке и подбору автомобилей «Автокод». Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

По словам 76 процентов опрошенных, наиболее частой уловкой автомошенников оказалось резкое торможение машины впереди. Также популярными схемами обмана стали подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (об этом сообщили 48 процентов опрошенных) и имитация наезда на пешехода (47 процентов опрошенных).

В рейтинг самых популярных схем также вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке.

Ранее был назван самый безопасный для автомобилистов регион России.