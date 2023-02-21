Москвичам назвали варианты бесплатных экскурсий по городу

Варианты бесплатных экскурсий по городу назвали москвичам на официальном сайте мэра столицы.

Так, туристический сервис Russpass предлагает более 130 готовых маршрутов. Горожане и гости столицы могут прогуляться по историческому центру города и по разным районам, воспользоваться бесплатными маршрутами и аудиогидами, пройтись по площадкам фестиваля «Московская Масленица» (до 26 февраля).

На портале «Узнай Москву» опубликовано более 240 маршрутов по разным районам города с фотографиями и описаниями более 2,2 тысячи зданий, 680 памятников, 350 музеев и сведениями о 334 исторических личностях.

Более чем о сотне объектов культурного наследия, среди которых 20 доходных домов, 103 городских усадьбы и особняка, 27 церквей и храмов, можно узнать в чат-боте городского Департамента культурного наследия в Telegram-канале под названием «Прогулки со Львом-хранителем».

Ранее были раскрыты причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы.