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10:20, 26 ноября 2022
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Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в своем доме в Москве

Галина Говорухина
Галина Говорухина
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в своем доме в Москве, сообщает прокуратура Москвы.

«В поселении Марушкинское деревне Крекшино в Новой Москве произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело женщины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту.

Как сообщает «Российская газета», у погибшей могли быть проблемы с алкоголем.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она являлась второй женой народного артиста РФ, кинорежиссера Станислава Говорухина. Ранее работала монтажером Одесской киностудии.

Ранее пожар на площади в центре Москвы попал на видео.

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