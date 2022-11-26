Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в своем доме в Москве

Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в своем доме в Москве, сообщает прокуратура Москвы.

«В поселении Марушкинское деревне Крекшино в Новой Москве произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело женщины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту.

Как сообщает «Российская газета», у погибшей могли быть проблемы с алкоголем.

Галина Говорухина родилась в 1948 году. Она являлась второй женой народного артиста РФ, кинорежиссера Станислава Говорухина. Ранее работала монтажером Одесской киностудии.

Ранее пожар на площади в центре Москвы попал на видео.