Рекорд вековой давности по количеству осадков побит в Москве

О том, что дожди, выпавшие в Москве в среду, 26 июля, побили рекорд 1879 года сообщила в личном Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве вчера выпало рекордное для этого дня количество дождя — 50,2 миллиметра. Столько в этот день, 26 июля, метеорологические приборы еще не фиксировали с 1879 года», — написала синоптик и отметила, что максимум воды был зафиксирован в Восточном административном округе.

Вторым наиболее дождливым округом в среду стал Западный, а третьим — Северный. Там зафиксировали 46,3 и 43,7 миллиметра осадков соответственно. Меньше всего дождей пролилось на юго-востоке столицы — 12 миллиметров.

Ранее МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье.